Testrijders gezocht voor proef Socrates 2.0

Amstelland – De provincie Noord-Holland is als partner in het Europese project Socrates 2.0 betrokken bij een proef met nieuwe en verbeterde navigatiediensten in de regio Amsterdam. Na maandenlange voorbereidingen zijn de navigatiediensten nu beschikbaar. Weggebruikers, die ondanks de corona toch de weg op moeten, worden opgeroepen om testgebruiker te worden. Doe jij mee? Als testgebruiker ontvang je pro-actief route-advies bij dreigende files en verbeterde informatie en advies bij milieuzones. Meedoen kan na aanmelden heel gemakkelijk via de apps van Flitsmeister, TomTom of Livecrowd Mobility. De proef loopt tot het eind van het jaar.

Aanmelden

Wil jij een bijdrage leveren aan het project en moet je ondanks de coronamaatregelen toch de weg op in de regio Amsterdam? Word dan testrijder en meld je aan via www.socrates2.org/amsterdam. Via deze website is ook meer informatie te vinden.

Betrouwbare informatie

Het informeren en adviseren van weggebruikers bij drukte, wegwerkzaamheden of evenementen gebeurde tot enkele jaren geleden vooral door de wegbeheerder via systemen langs de kant van de weg of via de radio. De wegbeheerder gebruikt hiervoor detectielussen in de weg en camera’s. Tegenwoordig beschikken ook private dienstverleners (zoals voertuigfabrikanten en leveranciers van navigatiediensten) over veel actuele verkeersinformatie.

Met deze informatie informeren zij weggebruikers (via systemen in het dashboard of mobiele apparaten) over de snelste of kortste route. De informatie verkrijgen ze onder andere real-time van de weggebruikers die de diensten gebruiken tijdens hun reis (Floating Car Data) of ze gebruiken hiervoor de data die de auto registreert via diverse sensoren in het voertuig (voertuigdata).

Slim, schoon en veilig reizen

Het Socrates 2.0 gaat nog een stap verder. Door data te combineren van wegbeheerders, private dienstverleners en weggebruikers (door middel van feedback) ontstaat een vollediger en accurater beeld van de verkeerssituatie.

Dit is een basis voor het ontwikkelen van een gezamenlijk en gecoördineerd verkeersmanagement door overheid en markt, en verbeterde informatie en adviezen aan weggebruikers. Met uiteindelijk doel: slim, schoon en veilig reizen voor de weggebruiker, optimaal gebruik van het wegennet tegen zo min mogelijk kosten en nieuwe business cases voor marktpartijen.