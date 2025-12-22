Deurne/Vinkeveen – Op het fraaie Green Valley Estate in Deurne vond eerder deze maand de landelijke finale plaats van de Harry’s Horse zitcompetitie voor manegeruiters.

Tijdens deze prestigieuze wedstrijd worden ruiters niet alleen beoordeeld op hun rijkunst, maar vooral op hun houding, zit, balans en harmonie met het paard. Een extra uitdaging: ze rijden op voor hen onbekende pony’s en paarden, wat het allemaal nog spannender maakt.

Indrukwekkend wedstrijdseizoen

De Vinkeveense Tess in den Haak, die uitkomt voor Manege Morgenstond in Woerden, kende een indrukwekkend wedstrijdseizoen. Na een knappe eerste plaats in de regiofinale, gevolgd door een derde plek in de kwartfinale en een tweede plaats in de halve finale, wist Tess zich glansrijk te plaatsen voor de landelijke eindstrijd.

De finale was een dag vol spanning, gezonde zenuwen en natuurlijk sportief plezier. De jury van de FNRS had een zware taak, want het niveau lag hoog en de deelnemers gaven alles wat ze in zich hadden. Uiteindelijk werd Tess in den Haak bekroond met een prachtige tweede plaats. Ze mag zich nu de op een na beste manegeruiter van Nederland noemen. Deze bijzondere prestatie is het resultaat van doorzettingsvermogen, discipline en liefde voor de sport. Tess, haar instructeurs en Manege Morgenstond mogen enorm trots zijn op dit fantastische resultaat.

Tess in den Haak uit Vinkeveen tweede in landelijke zitcompetitie. Foto: aangeleverd.