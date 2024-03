Terug van weggeweest: Het Zideris Jaarfeest in De Ronde Venen

De Ronde Venen – Na een lange periode van afwezigheid was het afgelopen weekend eindelijk weer zover: het Zideris Jaarfeest! Na een onderbreking vanwege de pandemie, was het eindelijk weer tijd om samen te komen en te genieten van een onvergetelijke avond voor begeleiders, vrijwilligers, cliënten/bewoners en hun verwanten.

Het Jaarfeest van Zideris De Ronde Venen is een traditie die eens in de twee jaar plaatsvindt. Het andere jaar wordt er door de Soos in Mijdrecht een playbackshow georganiseerd waar ook alle cliënten voor uitgenodigd worden. De geschiedenis achter het jaarfeest gaat terug tot 1986, toen Zideris werd opgericht in De Ronde Venen in februari. Het is een viering van de verjaardag van Zideris De Ronde Venen, wat we 1 keer in de 2 jaar vieren met iedere keer weer een ander thema.

Pyama feest

Dit jaar werd het feest georganiseerd met nog meer enthousiasme en energie dan voorheen, met als thema de “Pyjama Party”. Begeleiders, bewoners/cliënten en hun verwanten werden uitgedaagd om hun gekste, leukste, warmste of fijnste pyjama’s aan te trekken, inclusief slaapmutsen natuurlijk! De avond begon om half 8 in de Soos in Mijdrecht, waar een grote opkomst was van lachende gezichten gehuld in kleurrijke pyjama’s. De feestzaal was omgetoverd tot een ware droomwereld, compleet met muziek, discolampen en heerlijke drankjes. Een gigantisch bed, geleend van de Kringkoop in Mijdrecht, diende als de perfecte achtergrond voor groepsfoto’s waar iedereen zich verzamelde voor memorabele kiekjes. Op sloffen en gekleed in een badjas, gaf Clustermanager Marleen de aanwezigen een hartverwarmende speech. Het was een avond vol gezelligheid, waarin iedereen genoot van elkaars gezelschap en de unieke sfeer die het jaarfeest met zich meebracht. De organisatie lag in handen van de feestcommissie, bestaande uit cliënten en medewerkers die ervoor zorgden dat het een onvergetelijke ervaring werd voor iedereen die deelnam. We kijken nu al uit naar het volgende jaarfeest!