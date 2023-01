Tentoonstelling in Flower Art Museum verlengd!

Aalsmeer – In de tentoonstelling Human Nature, sinds eind november te zien in het Flower Art Museum, gaan tien kunstenaars in op de relatie tussen mens en natuur. De fascinatie van kunstenaars voor de relatie tussen mens en natuur is van alle tijden. In Human Nature belichten zij vele kanten: nietigheid versus grootsheid, harmonie tegenover strijd, maakbaarheid versus vrije natuur. Het museum geeft een podium aan kunstenaars die mensen met een andere blik naar de wereld en de uitdagingen van deze tijd laten kijken.

De zeer gevarieerde tentoonstelling trok de afgelopen maanden veel bezoekers. De reacties waren zo positief, dat het Flower Art Museum besloot deze expositie drie weken te verlengen. Human Nature is nu te zien tot en met zondag 19 februari. Naast foto’s, schilderijen en tekeningen biedt de tentoonstelling ook projecties, maquettes, fotogrammen, een hologram en stereokijkers. Voor zowel volwassenen als kinderen is het een verrassend geheel.

Wie alles nog beter wil begrijpen, kan in de museumwinkel het themamagazine Human Nature aanschaffen om thuis verder te genieten. Verder is in de kleine zaal een mini-expositie met prachtige stillevens van fotograaf Dik Nicolai. Zijn composities refereren aan de oude meesters, maar onderscheiden zich door hedendaagse elementen. Elke afbeelding vertelt een eigen verhaal.

Het Flower Art Museum is gevestigd in de voormalige waterkelder aan Kudelstaartseweg 1 (tegenover de watertoren). Voor meer informatie, openingstijden en toegangsprijzen: www.flowerartmuseum.nl.

Foto: Tentoonstelling Human Nature. Werk van Marcel Witte.