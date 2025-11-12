Tekort transportcapaciteit op elektriciteitsnet De Ronde Venen

De Ronde Venen – Nog tot en met donderdag 18 december kunnen inwoners en zakelijk belanghebbenden van De Ronde Venen reageren op de conceptnotitie ‘Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD)’ voor het geplande hoogspanningsstation in Amsterdam-Zuidoost. Dit station lijkt essentieel om de netcongestie in ook De Ronde Venen aan te pakken en de energietransitie te ondersteunen.

Wat is netcongestie?

Waarom dit station nodig is

De regio Amsterdam-Zuidoost, inclusief omliggende gemeenten zoals Diemen, Amstelveen en De Ronde Venen, kampt met een tekort aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Dit belemmert de aansluiting van nieuwe woningen en bedrijven, en vertraagt duurzame ontwikkelingen. Met de komst van het nieuwe hoogspanningsstation wordt het mogelijk om meer elektriciteit te leveren aan deze groeiende regio.

Denk mee

Het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) en netbeheerder TenneT nodigen belangstellenden uit om deel te nemen aan een webinar of een van de inloopbijeenkomsten. Hier wordt uitleg gegeven over het project, de concept-NRD en de verdere procedure. Het webinar vindt plaats maandag 24 november van 19.00 tot 19.45 uur. De link verschijnt enkele dagen van tevoren op rvo.nl/hss-amsterdam-zo. De inloopbijeenkomsten voor inwoners en het bedrijfsleven in De Ronde Venen zijn donderdag 27 november bij Matchzo, Stammerlandweg 10, Driemond, en dinsdag 2 december in Buurthuis Gein, Wisseloord 83, Amsterdam-Zuidoost. Beide bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk tussen 19.00 en 21.00 uur.

Reageren

Reageren kan via rvo.nl/hss-amsterdam-zo. Hier staat ook informatie over reageren per telefoon of post. Alle reacties worden meegenomen bij het opstellen van de definitieve onderzoeksnotitie.

Op de foto: De Ronde Venen kampt met tekort aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Foto: Pixabay.