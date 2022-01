Tekenatelier voor kinderen bij de Werkschuit

Aalsmeer – De Werkschuit Aalsmeer gaat op 24 januari weer open. Op woensdag 2 en zaterdag 5 februari start de creatieve cursus ‘tekenatelier voor kinderen en jongeren’. De cursus bestaat uit tien lessen en wordt gegeven door Annefie van Itterzon.

In het tekenatelier krijgen kinderen op een speelse en leerzame manier les in tekenen en schilderen. Stap voor stap maken ze kennis met allerlei materialen, zoals krijt, pen, ecoline, verf en mooi papier. Kinderen zijn van nature ontvankelijk voor kunst en worden door leuke, gerichte opdrachten gestimuleerd om nog beter te kijken. De kinderen maken kleine voorstudies in pen en inkt en leren ook groot op het vlak met verf te werken. Aan het begin van iedere les wordt het gekozen thema aan de hand van een kunstenaar of kunstwerk besproken waardoor de kinderen ook leren kijken naar kunst van anderen.

Aan het einde van de cursus nemen de kinderen een map prachtige werken mee naar huis. Dus, houd je van tekenen en wil je aan de slag met een inspirerende opdracht? Geef je dan snel op. Dit kan via de website en telefonisch.Neem voor meer informatie contact op met Margot Tepas via 06-12459347 of met Anja van Leeuwen via 06-40384069. Kijk op www.werkschuit-aalsmeer.nl voor het complete cursusaanbod, ook voor volwassenen.