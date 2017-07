Techniek, robotica en programmeren in bieb

Amstelland – De bibliotheek is veel meer dan alleen boeken. Deze zomer biedt de bibliotheek een programma boordevol creatieve en innovatieve activiteiten. Techniek, robotica en programmeren staan centraal.

Vervelen is geen optie, doe mee aan de Mini Robot Playgrounds, maak een zomerboek met Writereader of volg een workshop 3D design in de bibliotheek. Ook voor de ouders is er een programma. Experts van CineKid AppLab praten ouders bij over geschikte kinderapps. Voor de kleintjes zijn er tijdens de zomervakantie wekelijks Voorleespecials: voorlezen en knutselen op alle locaties.

Een programma dus met een duidelijke focus op de 21ste eeuwse vaardigheden, competenties die ieder kind nodig heeft om zich goed voor te bereiden op zijn of haar toekomst. Denk bijvoorbeeld aan creatief denken en handelen, digitale vaardigheden en mediawijsheid, iets waar de Bibliotheek Amstelland voor staat. Kijk voor een volledig overzicht van alle activiteiten op de website: www.debibliotheekamstelland.nl.

Foto van Robotwise: Robot Playground