te veilen spullen voor duo fiets

De Ronde Venen – Tympaan-De Baat wil heel graag een duo fiets aanschaffen voor mensen in Abcoude en Baambrugge. Omdat dit een dure fiets is zijn we al bezig met crowdfunding (zie: (www.samenvoordebuurt.nl/duofietsabcoude). De Dorpskerk heeft de baten van de kledingbeurs al voor deze fiets bestemd, maar helaas zijn we er dan nog steeds niet.

Daarom organiseren ze voor het eerst in de geschiedenis van de Angstelborgh een heuse veiling. Ze hebben al enige kunstenaars gevraagd (en gekregen!) om schilderijen aan ons te doneren. Heeft u ook spullen die goed te veilen zijn?

Misschien een nog goed werkende TV die u wilt schenken voor de veiling? Een prachtige fles wijn uit een goed jaar? Of wilt u iets heel anders aanbieden, bijvoorbeeld een workshop van iets waar u les in geeft? Een teken-, schilder- of keramiekles? Een wandeling door Abcoude. Wees creatief en denk vooral groot!

Kijk uw huis er eens op na, Ze kunnen alles gebruiken wat ook maar enigszins van waarde is zodat we die fiets uiteindelijk kunnen gaan kopen en ook u daar profijt bij kan hebben. Er is een veiling commissie die beslist of iets geschikt is.

Bel voor informatie met Annemarie Keja via 0294-284824 of via mail (u kunt ook foto’s sturen van het object dat u geschikt acht) naar a.keja@stdb.nl.

Wat is een duo fiets, en voor wie?

Lekker een stukje fietsen, de natuur in, met mooi weer een terrasje pakken of gewoon samen herinneringen ophalen. Dat lijkt zo eenvoudig, maar zelfstandig fietsen is niet voor iedereen weggelegd. Met deze duo-fiets is het voor iedereen weer mogelijk om samen erop uit te gaan. Heerlijk samen in de buitenlucht genieten! Een elektrische duo-fiets maakt dit mogelijk.

Alle inwoners van Abcoude en Baambrugge mogen gebruik maken van de fiets. De fiets wordt eigendom van en is te reserveren bij Tympaan-De Baat Abcoude. Het is belangrijk voor eeN ieder die zelf niet meer mobiel is om toch anderen te kunnen ontmoeten. Met de duo-fiets zit je naast elkaar, waardoor je goed met elkaar kunt praten en kun je samen met je begeleider ontmoetingsplaatsen bezoeken. Heel goed tegen de eenzaamheid! Het is een heel goede manier om samen op stap te gaan, anderen te ontmoeten en in beweging te blijven. Hebt u zelf geen netwerk? Dan kan een vrijwilliger uitkomst bieden.