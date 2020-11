Te hard bij wegwerkzaamheden

Vinkeveen – De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag jl. maar liefst vijf rijbewijzen ingevorderd vanwege veel te hard rijden bij wegwerkzaamheden. Vier andere bestuurders kregen een fikse bon te incasseren. De vijf automobilisten die hun rijbewijs in moesten leveren reden allemaal meer dan 50 kilometer per uur te hard dan de daar op dat moment geldende snelheid. De snel die zij mochten rijden op dat moment was 70 km per uur. Één van deze bestuurders was ook onder invloed van alcohol. De politie controleerde op de A2 in beide richtingen tussen Abcoude en Breukelen. Dit naar aanleiding van toenemende klachten van wegwerkers.