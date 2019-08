Taxi tegen hek en woning Bosrandweg

Aalsmeer – Omstreeks half twee in de nacht van zondag 18 op maandag 19 augustus heeft een taxichauffeur op de Bosrandweg een tuinhek en woning geramd. Niemand raakte gewond, maar de schade is aanzienlijk.

De taxi raakte door onbekende oorzaak in de berm, reed vervolgens dwars door het hek van het erf en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen de woning. Waardoor de taxichauffeur de macht over het stuur verloor, is niet duidelijk.

Zowel de auto als de woning raakten flink beschadigd. Een berger heeft het voertuig afgesleept.

Foto’s: VTF