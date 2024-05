Taptoe van muziekvereniging VIOS in Mijdrecht

Regio – Over een paar weken kan het volgende evenement in ieders agenda. Een week na het straattheaterfestival is het centrale plein in het dorp ingericht voor de taptoe van de Muziekvereniging VIOS! Op uitnodiging laten Showharmonie O.B.K. uit Rhenen, Showkorps O&V uit Nuenen, Drumfanfare TTH uit Hazerswoude en natuurlijk Show- & Marchingband VIOS uit Mijdrecht het beste van hunzelf zien in een eigen wervelende show. De aanvang is 14.00 uur. Maar voor die tijd gebeurt er al veel meer! Op het plein zelf is dan al Dweilorkest Dorst bezig met entertainment en vermaak. Maar ook de deelnemende korpsen komen, via de Hoofdweg, al spelend naar het plein. Dit zal vanaf 13.15 uur zijn. Kortom een muzikale middag op zaterdag 22 juni a.s.!

Foto aangeleverd.