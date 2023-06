Talentenjacht voor zomerse zoemers bij De Woudreus

De Ronde Venen – Op woensdag 5 juli kunnen kinderen met hun ouders, groot-ouders of begeleiders van 14.30 tot 16.30 uur meedoen met een talentenjacht over zomerse zoemers (insecten) bij De Woudreus. Leer de libelle, de dagpauwoog vlinder, de wesp, de mug en de hommel beter kennen en ontdek waar ze goed in zijn en welke rol ze spelen in de natuur. Je bepaalt zelf welk insect het meest getalenteerd is.

Op vijf ontdekplekken ga je aan de slag met proefjes, spelletjes en knutsels. Als je alle insecten hebt onderzocht, kun je een keuze maken voor jouw uitblinker op een stembiljet. Dat biljet mag daarna in de Stem Buzzz. De activiteiten doe je samen met je (groot)ouders/begeleiders en vinden plaats in en om de Woudreus en het Speelwoud (park). Leeftijd: kinderen van 4 t/m 12 jaar. Aanmelden kan via www.dewoudreus.nl. Ga naar activiteiten. Deelname aan de activiteit kost twee euro.

Haal ook een gratis Zomerkaart op. Dat is een mooie zoekkaart waarmee je vijf zomerse zoemers kunt spotten in je tuin of in de buurt. Op de achterkant van de kaart vind je tips hoe je insecten een handje kunt helpen. Je kunt de lentekaart ook downloaden op www.dewoudreus.nl. Bezoek ook de soorten schatkamers of een mini-museum over biodiversiteit.

Biodiversiteit

De Zomerse Zoemers talentenjacht vindt plaats in het kader van het themajaar over biodiversiteit. We leven op aarde samen met ontelbaar veel soorten planten en dieren, van heel groot tot piepklein. Al die soorten planten, dieren en wij mensen zijn afhankelijk van elkaar. Dat heet biodiversiteit. We hebben elkaar nodig voor schone lucht, een gezonde bodem en schoon water, maar ook voor ons eten, voor grondstoffen, voor kleren en medicijnen. Biodiversiteit maakt ons schatrijk! Meer informatie vind je op www.dewoudreus.nl, ga naar Biodiversiteit.