’t Anker zet vrijwilligers in het zonnetje

Mijdrecht – IPSO centrum ’t Anker zette ter gelegenheid van de Dag van de Vrijwilliger – 7 december – drie dagen later haar ruim veertig vrijwilligers in het zonnetje. Met een gezellige ochtend, een persoonlijke attentie en een bon voor een gratis kopje koffie van de Hema werd hun inzet warm gevierd. Coördinator Margreth de Wit sprak haar dank uit en benadrukte: “Vrijwilligers vormen het kloppende hart van ’t Anker; van gastvrouwen die een luisterend oor bieden tot koks die een heerlijke lunch verzorgen en begeleiders van creatieve activiteiten die helpen ontspannen en verbinden.”

In de nieuwe locatie aan de Bozenhoven 67 is ’t Anker een nog warmere, toegankelijke plek geworden voor iedereen die met kanker te maken heeft. Het centrum staat altijd open voor een praatje, een moment rust of een activiteit die goed doet. Loop vooral eens binnen en ervaar zelf wat deze bijzondere plek, mede dankzij haar vrijwilligers, betekent voor de gemeenschap.

Op de moment: Vrijwilligers in het zonnetje bij ‘t Anker. Foto: aangeleverd.