Sybrand de Vries lijsttrekker D66

Aalsmeer – De D66 leden in Aalsmeer hebben met algemene stemmen Sybrand de Vries gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Dat heeft de partij woensdag 7 juli bekend gemaakt.

Afdelingsvoorzitter Gerard Jäger: “Ik wil Sybrand van harte feliciteren. Sybrand heeft bewezen zich met hart en ziel voor de partij te willen inzetten. Hij is de afgelopen jaren, zowel lokaal als landelijk, heel intensief met de politiek bezig geweest en is erg betrokken bij Aalsmeer. Die ervaring, samen met zijn enthousiaste houding, maken hem bij uitstek geschikt voor de rol van lijsttrekker. Met hem kan D66 de grootste progressieve partij van Aalsmeer worden.”

Bestuurslid Marion Geisler ziet in Sybrand ook de ideale kandidaat. “Je kunt Sybrand op elk moment aanspreken waar het politiek betreft en zeker als het om D66 gaat. Sybrand heeft een echt D66 hart en heeft binnen de partij sterk bijgedragen aan belangrijke discussies en meningsvorming, ook op landelijk niveau. We zijn erg blij met Sybrand als lijsttrekker voor de komende verkiezingen.”

Sybrand is sinds de voorgaande verkiezingen fractiesecretaris en commissielid voor de fractie van D66 Aalsmeer en is actief binnen verschillende landelijke werkgroepen van D66. De geboren en getogen Aalsmeerder heeft zich, sinds zijn terugkeer in de gemeente, met veel energie ingezet voor D66.

Sybrand de Vries: “D66 is de partij van vrijheid, verbondenheid en inclusiviteit. Mijn politieke motto is ‘heb vertrouwen in de samenleving en in de kracht van verscheidenheid’. Met al onze verschillen vormen we uiteindelijk een samenleving en iedereen heeft daarbinnen evenveel recht op de mogelijkheid tot ontplooiing en geluk. Met die uitgangspunten gekoppeld aan een gezonde hoeveelheid pragmatisme kunnen we met elkaar een steeds mooier en beter Aalsmeer maken. Ik hoop dat die boodschap aan zal slaan bij een grote groep Aalsmeerse kiezers tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.”

Nu de lijsttrekker bekend is zal de kandidaatstelling voor de overige posities op de D66 lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen starten. Van 30 augustus tot 30 september 2021 kunnen aspirant raadsleden zich aanmelden. Ben je lid van D66, en wil je de uitgangspunten van D66 vertalen naar de praktijk; meld je dan aan.

Sybrand de Vries: “Ik hoop dat we met een leuk en enthousiast team de idealen van D66 binnen de gemeente Aalsmeer vorm kunnen gaan geven. Een team met een brede interesse, dat elkaar goed aanvult en dat vooral ook met veel plezier het beste voor Aalsmeer en voor D66 kan betekenen.”

Voor een verdere toelichting of meer informatie kan je een mail sturen naar het bestuur info@mariongeisler.nl of de lijsttrekker sybrand.de.vries@aalsmeer.nl .