Swingend kerstconcert van Tavenu￼

De Kwakel – Op zaterdag 16 december 2023 heeft Tavenu een swingend kerstconcert gegeven in het dorpshuis in De Kwakel. Het orkest van Tavenu liet een aantal sfeervolle kerstnummers horen, afgewisseld door swingende kerstmuziek. Het gastoptreden van Annemarie Stolwijk viel ook erg in de smaak bij het publiek. De toeschouwers zongen of klapten enthousiast mee. Op dinsdag 9 januari 2024 vanaf 19:30 uur houdt Tavenu een muzikale speeddate in het dorpshuis in De Kwakel. Daar kunt u kennismaken met de verschillende blaas- en slagwerkinstrumenten van het orkest en van de slagwerkgroep. Ook mag u de instrumenten van de steelband uitproberen. Kom gerust langs, als u een nieuwe muzikale hobby wilt uitproberen of een oude wilt hervatten.