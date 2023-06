Sven Spaargaren benoemd tot wethouder in Aalsmeer

Aalsmeer – Donderdagavond 29 juni vergaderde de gemeenteraad van Aalsmeer. In deze bijzondere vergadering werd de heer Sven Spaargaren benoemd en geïnstalleerd tot wethouder van de gemeente Aalsmeer.

Fractievoorzitter Dirk van der Zwaag van de VVD lichtte de kandidatuur van de heer Spaargaren toe. Hij stelde met Spaargaren een uniek iemand gevonden te hebben. Een geboren en getogen Aalsmeerder, die ervaring heeft op de relevante portefeuilles, een financiële achtergrond heeft en bovendien rustig, stressbestendig, deskundig én bevlogen is. En volgens VVD-man Dirk van der Zwaag een man die een bijdrage kan en wil leveren aan de stabiliteit in Aalsmeer. “Een wethouder waar we op kunnen rekenen.”

Unaniem voor

Een commissie van drie raadsleden controleert vooraf of de kandidaat wethouder voldoet aan de vereisten om wethouder te mogen worden en bracht daarover verslag uit aan de gemeenteraad. Mevrouw Vleghaar (VVD), de heer De Vries (D66) en de heer Nouland (CDA) verklaarden dat aan alle eisen voldaan is, waarna de stemming plaatsvond. Omdat het om personen gaat, betrof het een schriftelijke stemming.

Alle aanwezige raadsleden (de fractie Absoluut Aalsmeer was afwezig) stemden voor de benoeming van de heer Spaargaren, waarmee de benoeming tot wethouder van Aalsmeer een feit is. De gemeenteraad wensen hem en het nu weer voltallige college van burgemeester en wethouders heel veel succes! “Na een periode van onrust is de samenwerking opzoeken nu prioriteit”, zo zei burgemeester Gido Oude Kotte.

Vader Wim Spaargaren feliciteert zoon Sven met zijn benoeming tot wethouder in Aalsmeer.

Geboren en getogen in Aalsmeer

Sven Spaargaren is een geboren en getogen Aalsmeerder, tot z’n negentiende levensjaar heeft hij in de gemeente gewoond. Zijn vader, Wim Spaargaren, heeft vele jaren in de gemeenteraad gezeten voor de VVD. Sven is momenteel nog woonachtig in Oegstgeest, maar is bereid zich in Aalsmeer te vestigen. De huizenjacht is geopend! In verband met nog eigen werkzaamheden wordt Sven vooralsnog wethouder voor negentig procent gedurende een jaar. De VVD en de andere fracties hopen dat hij in Aalsmeer z’n (politieke) draai vindt en in ieder geval de komende drie jaar blijft.