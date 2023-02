SVA zoekt stalling voor historische bussen

Aalsmeer – De Stichting Veteraan Autobussen is naarstig op zoek naar een geschikte stalling voor haar historische autobussen. Momenteel hebben de bussen nog onderdak in het Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep, maar het museum gaat met ingang van 6 maart aanstaande helaas sluiten en dit betekent dat ook de mooie en oude bussen van de Stichting naar elders moeten verhuizen.

Weet iemand een hal of loods (met een overhead deur) van circa 350 tot 400 vierkante meter waar de mooie bussen gestald kunnen worden? Het zou toch zonde zijn als dit rijdend erfgoed verloren gaat. In de collectie onder andere een drietal bussen van de vroegere Maarse & Kroon maatschappij welke in Aalsmeer en ruime regio een vertrouwd beeld zijn geweest en waarmee velen ooit een ritje hebben gemaakt.

Wie een ruimte/opslag weet of heeft, de tijd dringt, kan contact opnemen via de emailadressen:

ludo.vermeulen52@gmail.com

eikel026@gmail.com

gj.smith@hotmail.com