4 Omnia-teams naar NK Trampolinespringen

Aalsmeer – Op zaterdag 10 november was de tweede plaatsingswedstrijd voor trampolinespringers in de derde en vierde divisie. Een prima wedstrijddag, waarop de springers van Omnia negen medailles veroverden.

Drie teams uit de derde en vierde divisie plaatsten zich bovendien voor het Nederlands Kampioenschap Trampolinespringen voor teams, op 8 december in Alkmaar. Eind oktober plaatste ook het Omnia 1-1 team uit de eerste divisie zich al voor het NK.

Tijdens de tweede plaatsingswedstrijd in de derde en vierde divisie scoorden Eva Soppe, Finn Kweekel en Duncan Lemstra gouden medailles voor hun individuele prestaties. Zilver was er voor Luna Soppe, Quinte Immink en Bo Breurken. Bing Blom, Katelijne van der Avoird en Hannah Serné werden derde in hun klasse.

15 Deelnemers aan NK Teams

SV Omnia 2000 is er trots op dat de volgende springers in december aan het NK Teams mogen meedoen: Fenno van Beek, Sem van Tol, Finn-Julien Falk en Boris Claus (Omnia 1-1), Bo Breurken, Duncan Lemstra, Lucinda de Graaff en Muriël Coppens (Omnia 3-1), Eliana Candido, Rena Sack, llse Bom en Nicky Schijveschuurder (Omnia 3-2) en Bing Blom, Eva Soppe en Luna Soppe (Omnia 4-1).