Susan Veenhof nieuwe bestuurder bij OTT

Aalsmeer – De regionale zorgorganisatie Ons Tweede Thuis benoemt Susan Veenhoff (52) tot nieuwe bestuurder. In deze nieuwe rol is zij vanaf 1 september aanstaande verantwoordelijk voor het verder uitrollen van de strategie, waarmee zij ongelijkheidskloven wil verkleinen. Veenhoff volgt Roel de Bruijn op, die met vervroegd pensioen gaat. De afgelopen vijf jaar is Susan Veenhoff directeur geweest bij Vierstroom Zorg Thuis, een zorgorganisatie actief in de wijkverpleging.

“Ons Tweede Thuis is een prachtige organisatie die de afgelopen jaren een indrukwekkende groei heeft doorgemaakt”, stelt Veenhoff. “De komende jaren moeten wij een complexe puzzel leggen in de gehandicaptenzorg. Dit betreft de arbeidsmarkt, de inzet van technologie én de toegankelijkheid van zorg. Bij Ons Tweede Thuis streven we naar een betekenisvol leven voor iedereen. Ik kijk er bijzonder naar uit om hier samen met cliënten, familie, medewerkers en regionale partners een bijdrage aan te leveren.”

Regionale zorgorganisatie

Ons Tweede Thuis is met ruim 2500 cliënten, verdeeld over zo’n 85 locaties een regionale zorgorganisatie die zich richt op de zorg voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of autisme. De missie van Ons Tweede Thuis: mensen kunnen zich ontwikkelen, zo veel mogelijk zelf keuzes maken, zo lang mogelijk zelfstandig blijven en zo veel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving