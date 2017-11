Sursum Corda bakt weer oliebollen

Aalsmeer – Een smakelijk begin van de week en gelijk een goed moment om naast het bespreken van het weekend tijdens de koffiepauze alvast de bestelling door te nemen. Vijf, tien of, doe gek, twintig oliebollen bestellen. De bakkers van Sursum Corda horen het graag, want vrijdag 24 november gaan de leden van de muziekvereniging weer zelf oliebollen bakken en verkopen.

Sursum Corda bakt al 40 jaar jaarlijks oliebollen. De opbrengst van de actie is een belangrijke aanvulling van de clubkas. De hele vereniging zal komend weekend druk bezig zijn met oliebollen bakken en verkopen.

Onder leiding van de oud-voorzitter zal het beslag gemaakt worden, volgens Sursum-recept. Daarna gaat een ervaren ploeg bakkers aan de slag om de bollen goudbruin te bakken. Vanaf vrijdagochtend 24 november 10.00 uur worden de verse oliebollen huis aan huis verkocht. Meestal worden zaterdagochtend de laatste oliebollen verkocht.

Bestellen

Oliebollen bestellen? Bel dan met de oliebollenlijn van Sursum Corda: 06-16128449, graag de voicemail inspreken. Eén zakje van vijf oliebollen kost 3 euro. Ook dit jaar is er een speciale prijzenknaller, twee zakken, dus tien oliebollen, voor 5 euro. Laat de vers gebakken oliebollen niet uw deur (zaak) voorbij gaan, koop een zakje en trakteer de buren of collega’s. Lekker en een financieel opkikkertje voor muziekvereniging Sursum Corda!

Reageren kan ook via facebook of de website www.sursum-corda-aalsmeer.nl. En het mailadres is info@sursum-corda-aalsmeer.nl. De oliebollen zijn heerlijk vers en krokant. Steun de vereniging en koop een zakje oliebollen!