Supermarkt tijdelijk verhuisd￼

Uithoorn – Vrijdag was de laatste dag dat mensen boodschappen konden doen bij de Aldi op de Sportlaan. Het was niet druk die dag alsof mensen al dachten dat de winkel dicht was. Afgelopen week is de supermarkt verhuisd naar een nieuw onderkomen. De tijdelijke huisvesting staat op het grasveld tussen de Praktijkschool en het winkelcentrum in de Legmeer. Wekenlang zijn werknemers bezig geweest met het bouwen van een grote, witte tent als tijdelijke huisvesting. Vandaag, woensdag 10 januari, was de opening. Klanten kunnen dus vanaf nu weer terecht bij hun vertrouwde supermarkt. De locatie van de Aldi in het Kootpark-Oost was oorspronkelijk niet permanent, maar in 2020 ging de gemeente Uithoorn akkoord met een definitieve vestiging met daarbij het verzoek om een plan om woningen toe te voegen. Aldi kwam met een ontwerp voor een supermarkt met er bovenop 36 appartementen. Deze woningen zijn voornamelijk sociale huur en daarvan zijn negen woningen bestemd voor jongeren met een vorm van autisme.