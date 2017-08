Supercup handbal met FIQAS Aalsmeer

Aalsmeer – Wat een geweldige prestatie van de voetbal-dames, Europees kampioen! Als een hecht team ‘gevochten’ en overwonnen. Het damesvoetbal heeft hiermee een enorme impuls gekregen. In Aalsmeer is voetbal voor meisjes en dames al heel populair. Zowel FC Aalsmeer als RKDES Kudelstaart hebben verschillende meidenteams, die fanatiek deelnemen aan de competitie.

Maar, niet alleen voetbal is populair. Ook handbal heeft Aalsmeerders in de ban. Met een vereniging als FIQAS, die hard aan de weg timmert om handbal meer in de schijnwerpers te zetten, begrijpelijk en overigens met goede resultaten. Op zondag 27 augustus kunnen handballiefhebbers hun hart weer ophalen. Er wacht een belangrijk toernooi.

In Sportcentrum Houten vindt deze dag de strijd om de Supercup plaats. Prolongeren VOC Amsterdam en Limburg Lions hun overwinning of nemen Tophandbal Dalfsen en FIQAS Aalsmeer de bekers in ontvangst? De eerste wedstrijd (Amsterdam tegen Dalfsen) is om 14.00 uur. Om 17.00 uur start het treffen tussen Aalsmeer en Limburg. Spannend. Wie weet toch nog een prijs voor de heren van handbal Aalsmeer. Er wordt, ondanks de vakantie, hard getraind. In het nieuwe seizoen overigens onder leiding van een nieuwe trainer. Bert Brouwer is hiervoor gecontracteerd.

Uiteraard hopen de heren van FIQAS Aalsmeer tijdens de Supercup op 27 augustus op massale steun van hun plaatsgenoten. Ben jij/u erbij? Kaarten reserveren kan via de website www.supercup-handbal.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl. Heren1 in actie afgelopen seizoen.