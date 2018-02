Super druk op ijsbaan voor lichtjestocht

Kudelstaart – De ijsbaan van VZOD in Kudelstaart stijgt per dag in populariteit. Dagelijks komen kinderen en volwassenen naar de Wim Kandreef om eindelijk weer eens te kunnen schaatsen. De kinderen hebben vakantie, maar menig volwassene heeft ok al een dagje vrij genomen om de ijzers onder te kunnen binden.

De bezoekers aan de ijsbaan in Kudelstaart komen overigens niet alleen uit Kudelstaart en Aalsmeer. Uit diverse plaatsen in de ruime regio arriveren schaatsliefhebbers. Begrijpelijk, de baan wordt goed onderhouden, is veilig (dus gegarandeerd geen nat pak) en opwarmen kan met een heerlijke warme kop chocolademelk met, bij trek, een lekkere koek.

Ruim 1.500 bezoekers

Woensdagavond 28 februari was de eerste activiteit op de ijsbaan. Een lichtjestocht werd georganiseerd en hiervoor was de belangstelling mega. Ruim 1.500 mensen kwamen op het kleurige spektakel af. De meesten schaatsten mee, maar uiteraard waren er ook die gezellig kwamen kijken. Koud was het overigens wel, min 7 graden met een gevoelstemperatuur door de ijzige wind van min 11 graden.

Stempeltocht

Donderdag 1 maart kan er weer ‘gewoon’ geschaatst worden. De groep vrijwilligers ging na afloop van de lichtjestocht nog een rondje om de baan weer gebruiksklaar te maken. Wat een kanjers toch! Van 10.00 tot 12.00 uur kan donderdag ook deelgenomen worden aan een stempeltocht op de baan. De Elfstedentocht in Kudelstaart. Jong en oud is welkom.

Schaatsfoto’s

Schaatsliefhebbers wordt aangeraden nog te gaan genieten, vrijdag schijnt de temperatuur te gaan stijgen en dan kan de ijspret zo maar voorbij zijn. Veel plezier allemaal! Voor mooie schaatsfoto’s houdt de redactie van de Meerbode zich aanbevolen. Heerlijk om volgende week nog even na te kunnen genieten van deze winterse gezelligheid.

Foto: www.kicksfotos.nl