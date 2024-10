Succesvolle muzikale dag KnA met Mienskip orkest

Uithoorn – In de ochtend wachtte het Mienskip orkest een warm welkom met een lunch verzorgd door de leden van KnA en een eerste kennismaking met de muzikanten van beide orkesten. Na de lunch volgde een gezamenlijke repetitie om de stukken die beide orkesten hadden ingestudeerd muzikaal samen te voegen. De dirigenten, Dick Hesselink van KnA en Roelof Bakker van het Mienskip orkest wisselden elkaar af in de 4 stukken die ze gezamenlijk hadden gearrangeerd. Al snel hadden de muzikanten de goede vibe te pakken en werd het een leuke en gezellige repetitie waarbij ook ervaringen werden uitgewisseld. Zo was er een verschil in de bezetting van de beide orkesten, KnA is een harmonie orkest met dwarsfluiten klarinetten een hobo’s en uiteraard koper blazers en slagwerk die beide orkesten hebben. Het Mienskip orkest is een fanfare en hebben geen dwarsfluiten of hobo maar wel bugels. Maar voor het samenspelen is dat geen probleem.

Klapstuk

Om 16.00u startte het concert met allereerst het repertoire die de orkesten zelf hadden ingestudeerd. Als eerste was het Mienskip orkest die begon met Europapa van Joost Klein en verder nog o.a. Radar love van de Golden Earring en More friends. Daarna mocht KnA hun muzikaliteit ten gehore brengen met o.a. een selectie uit de musica. De middag eindigde met het gezamenlijk optreden met een Klezmer song, Fernando van Abba, Caribean Calypso en Let it go uit de musical Frozen. Het laatste nummer Rocky Top werd uiteindelijk uitgevoerd zonder de beide dirigenten en werd het klapstuk van de middag. Het concert was een groot succes en een bijzondere ervaring voor zowel de muzikanten als het publiek waarbij we de burgemeester Heiliegers speciaal willen bedanken voor zijn komst. Wilt u ook laagdrempelig muziek maken, dat kan bij KnA. Ze zijn altijd op zoek naar nieuwe leden met en zonder ervaring. Kijk voor meer informatie op onze website.

Foto is aangeleverd