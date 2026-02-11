Succesvolle examens bij Horangi Taekwondo Mijdrecht

De Ronde Venen – In sporthal de Willisstee hadden de ouders en fans zich verzameld op de tribune en stonden de examenkandidaten met een gezonde spanning klaar in de sporthal. De trainers Bas Bokkes en Remko van Gerven werden geholpen door Sebastiaan Haverhoek en Gaëlle Sakes voor het afnemen van de examens.

Landelijke examens

Elk seizoen organiseert Horangi Taekwondo twee keer examens. De tweede keer examens zijn altijd net voor de zomervakantie. Binnen Horangi Taekwondo leiden zij mensen op tot hun zwarte band, door op alle onderdelen van taekwondo te trainen. Alle examens tot aan de zwarte band mogen zij ook zelf afnemen. De examens vanaf zwarte band zijn landelijke examens georganiseerd door de Taekwondo Bond Nederland.

Traptechnieken

Het uitvoeren van alle verschillende traptechnieken op het kussen is een conditioneel en technisch onderdeel. De technieken moeten correct worden uitgevoerd, ook als de kandidaten vermoeid raken. Bij het onderdeel sparren hebben de examenkandidaten de examinatoren ervan overtuigd dat ze veel variatie in huis hebben. Zowel aanvallend door zelfverzekerd en doelgericht te zijn als verdedigend waarbij het gaat om snel en doordacht te reageren op een aanval. De sparringsvormen zijn van non-contact tot en met full-contact met beschermers, dit is afhankelijk van de graduatie.

Breektest

Voor de hogere banden behoort een breektest ook tot de examen-onderdelen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt voor examenkandidaten onder de 15 jaar en van 15 jaar en ouder. De jongere kandidaten moeten een houten plankje van 1 cm breken terwijl de oudere kandidaten een plankje van bijna 2 cm dik moeten breken met een correcte techniek. Dit examen-onderdeel is altijd extra spannend. Elke kandidaat heeft maar drie pogingen om de breektest goed uit te voeren, als dat niet lukt weet je meteen dat je niet geslaagd bent. Laura en Casper moesten een breektest doen en hebben dit onderdeel heel goed uitgevoerd en alle planken zijn in één keer gebroken. Na een kort overleg konden de examinatoren vertellen dat alle kandidaten geslaagd waren.

De geslaagden:

Gele slip: Bo de Vries en Sverre Pieterse.

Gele band: Rick van Doeland.

Groene slip: Jovanny Antonioli en Eline Al Msalma.

Blauwe slip: Milo Luca Pacenti.

Rode slip: Casper van Stempvoort.

Rode band: Laura Bockweg.

Op de foto: Succesvolle examens bij Horangi Taekwondo Mijdrecht. Foto: aangeleverd.