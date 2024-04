Succesvol eerste Monumentencafé in De Ronde Venen￼

De Ronde Venen – Op woensdagavond 27 maart 2024 vond het eerste Monumentencafé in De Ronde Venen plaats bij Fort Nigtevecht. Ruim 60 monumenteigenaren en liefhebbers van erfgoed kwamen bij elkaar om te praten over het verduurzamen van historische gebouwen. Het was een inspirerende avond vol ontmoetingen, kennisuitwisseling, advies en nieuwe ideeën.

De avond begon met verschillende presentaties. Medewerkers van de gemeente vertelden over het nieuwe erfgoedbeleid en de hulp die monumenteigenaren daarbij kunnen verwachten. Monumentenwacht Utrecht gaf inzicht in hoe je monumenten duurzaam restaureert en welke hulpmiddelen er allemaal zijn om te verduurzamen. Na de presentaties begon het cafédeel. Mensen praatten met elkaar, deelden ervaringen en leerden meer over monumentenzorg. Statafels met folders en een prikbord vol foto’s van monumenten maakten het makkelijk om in gesprek te raken en te blijven.

Wethouder Cultuurhistorie, Cees van Uden, was enthousiast over het succes van de avond: “Het is geweldig om te zien hoeveel passie er in De Ronde Venen leeft voor het behoud van ons cultureel erfgoed. Samenwerking en kennisdeling zijn essentieel om onze monumenten te beschermen en te verduurzamen.” Het volgende Monumentencafé zal plaatsvinden in het najaar. Meer informatie over monumentenzorg staat op www.derondevenen.nl/monumenten of stuur een mail naar cultuurhistorie@derondevenen.nl.