Studenten e-commerce te gast bij glastuinbouw De Kwakel

De Kwakel – Zeventig mbo-studenten Business School van het NOVA College uit Haarlemmermeer bezochten recentelijk drie glastuinbouwbedrijven in De Kwakel. De bezoeken zijn onderdeel van CollegeTour, geïnitieerd door Glastuinbouw Nederland, Greenport Aalsmeer, AVAG en VNO-NCW West om nieuw talent aan de glastuinbouw te binden. Dümmen Orange, Nieuwkoop Europe en Vireo Plant Sales zetten hun deuren open voor de jongeren, die studeren in de richtingen e-commerce, accountmanagement en internationale handel. Na afloop stonden 37 studenten te trappelen voor een stage of baan in de glastuinbouw.

Tijdens de presentaties en rondleidingen zagen de commercieel ingestelde studenten hoe planten, bloemen en veredeling bijdragen aan wereldwijd geluk en dat er mooie carrièrekansen liggen in de glastuinbouw. Bij Vireo Plant Sales leerden ze over de marktwerking en de veilingklok, de belevering aan de groothandels of juist rechtstreeks aan bloemisten en bouwmarkten. Ook kwam de vraag aan de orde of consumenten bereid zijn een aangevreten bloemblaadje te accepteren of een plantje vol mini-spinnetjes die zorgen voor natuurlijke gewasbescherming.

Bekende voetballers en oliesheiks

Bij Nieuwkoop Europe kregen de studenten een inkijkje in kant-en-klaar concepten, luxe interieurgroen en moswanden. Hier stonden planten en bomen van dertien meter hoog klaar voor de aankleding van Center Parcs Denemarken. Ook shoppen hier regelmatig topstylistes van bekende voetballers en oliesjeiks bomen van zomaar 40.000 euro.

Bij Dümmen Orange werd in een showkas een woonkamer nagebootst met de nieuwste product-innovaties, trends en retailconcepten. Gesproken werd over de vraag hoe je een bloem zo kunt veredelen zodat je het product kunt bewerken tot iets nieuws, en hoe zet je dit dan vervolgens in de markt?

‘Nieuw talent nodig’

“In onze sector is nieuw talent nodig voor vakgebieden zoals techniek, robotisering en duurzaamheid”, lichtte Jacco Vooijs toe. Hij is voorzitter van de regio’s Aalsmeer, Noord-Holland Noord en Westland van Glastuinbouw Nederland. “We zien een trend dat jongeren ‘later als ze groot zijn’ willen bijdragen aan maatschappelijke thema’s, zoals gezondheid, welbevinden en geluk voor hun medemens. Onze sector voorziet hier rijkelijk in, want wij leveren met onze producten elke dag een geweldige bijdrage aan het welzijn van mens en maatschappij. Dat laten we via CollegeTour nu al ruim zeven jaar zien aan ruim 900 studenten van verschillende studierichtingen.”

Op de foto: Studenten e-commerce bezochten de glastuinbouw in De Kwakel. Foto: aangeleverd.