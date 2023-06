Zaterdag 17 juni. In het dorpshart =van Mijdrecht is het een drukte van belang. Het jaarlijks terugkerende Straattheaterfestival is er weer. Prachtig weer ( zelfs eigenlijk een beetje te warm). Maar dat mag de pret niet drukken . De belangstelling is groots en de sfeer is fantastisch. Foto A.v.d.P