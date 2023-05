Straattheaterfestival biedt mooi programma

Mijdrecht – Het straattheaterfestival dat dit jaar op zaterdag 17 juni gehouden wordt zal de bezoekers weer een mooi programma gaan bieden. Zowel de professionele als lokale artiesten zijn in het programma opgenomen. Vanaf 11 uur zal na de opening van het festival de dag met een spetterende dansshow van Enjoy’s Dance van start gaan. Daarna zullen op diverse speelplekken in het centrum van Mijdrecht diverse optredens van artiesten te zien zijn. Er is een programma samengesteld waarin diverse vormen van kunst en cultuur aangeboden wordt. Er zijn optredens met dans, zang, acrobatiek, wandelende acts etc. Optredens waarbij u zich zeker zult verwonderen en waarbij gelachten zal worden.

Eén van de shows wordt gegeven door de Argentijnse Espuma Bruma. Deze show heeft gigantische bubbels, een kristallen bol, het slappe koord en de manipulatie van objecten als ingrediënten. Dit alles wordt omlijst met tangomuziek en komedie van een clown. Dit is een unieke show met alles wat straattheater te bieden heeft. Van een hele andere orde is het optreden van theater Pierewaai. Het ouderwetse poppenkastspel met Jan Klaasen en Katrijn. Kinderen kunnen hier lekker plaatsnemen op bankjes en kijken naar poppenkast zoals we dat van vroeger kennen.

Op het Raadhuisplein kunt u gaan genieten van The Flying Acrobats. De show is gebouwd rond een hoge stellage en een springsteiger gecombineerd met een trampoline en een net. De acrobaten lopen tijdens de show steeds tegen ‘problemen’ aan en daarbij ontstaan hilarische en spectaculaire stunts, met sprongen tot wel 7 meter hoog. Een show met swingende muziek uit de jaren 60 muziek voor alle leeftijden.

Maar vergeet u niet te gaan kijken en luisteren naar de lokale dans- en zanggroepen die De Ronde Venen en omstreken te bieden heeft. Zij zullen die dag ook veel gezelligheid komen brengen.