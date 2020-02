Storm: Brandweer Aalsmeer staat paraat!

Aalsmeer – Storm Ciara houdt in Aalsmeer ook flink huis, alhoewel de schade tot nu toe beperkt blijft tot ontwortelde bomen en los geraakte dakpannen en dakbedekkingen. De brandweer van Aalsmeer staat paraat en heeft al enkele malen hulp moeten bieden. Zo is door de harde wind schade ontstaan aan het dak van de loods van Koninklijke De Vries Scheespbouw aan de Oosteinderweg, is een boom op een schuurtje gevallen op de Machineweg, zijn enkele bomen omgewaaid bij IKC Triade aan de Dreef en was een boom in het Heegstrapark niet bestand tegen de storm. Verder hebben brandweermannen hulp geboden bij los gewaaide dakbedekking aan de Vlinderweg.

Uiteraard blijft de brandweer de komende uren actief en wordt als nodig hulp geboden. Bel bij acuut gevaar wegens stormschade 112, in andere gevallen kan contact opgenomen worden met de gemeente via 0297-387575 (toets 1 voor contact).

Foto: www.kicksfotos.nl

Windsurfers op de Poel

De harde wind geeft niet alleen overlast, maar vormt ook een uitdaging voor onder andere windsurfers, zo was aan het begin van de middag te zien bij de Westeinderplassen. Enkele surfers gingen het ‘gevecht’ met de wind aan en dit leverde prachtige foto’s op.

De Poel had zondag 8 februari tijdens het stormachtige weer sowieso een behoorlijke aantrekkingskracht. Menig inwoner trotseerde de wind en ging naar de hoge golven kijken langs de Stommeer- en Kudelstaartseweg, maar ook op het ‘puntje’ van het Surfeiland werd vol ontzag uitgekeken over het woeste water.

Foto: Brandweer Aalsmeer (boom om bij Triade aan de Dreef in de Hornmeer).