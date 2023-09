Stop de uitbreiding van het parkeerterrein aan het Zijdelmeer￼

Uithoorn – Het Zijdelmeer is niet alleen een van de mooiste plekken in Uithoorn, het is ook nog eens beschermd en kwetsbaar natuurgebied. Juist daarom is het onbegrijpelijk dat de Gemeente Uithoorn 20 gezonde bomen en een groot deel van het overige groen wil opofferen voor 49 extra parkeerplaatsen voor de ambtenaren, aan het Zijdelmeer. De Rijksoverheid roept burgers, organisaties en de overheid zelf in de campagne “Zet zelf de knop om”, op om meer te doen voor het milieu. Ambtenaren worden geacht zoveel mogelijk met de fiets of het OV te komen. De bus stopt voor de deur van het Gemeentehuis, en het parkeerterrein is zelden helemaal vol. Kortom Gemeente Uithoorn: Zet zelf de knop om! En inwoners van Uithoorn teken alsjeblieft de petitie, dit kan aan de Korte Boterdijk bij de oranje vlag, zoals al meer dan 600 mensen fysiek hebben gedaan of online.