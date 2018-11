Uithoorn – In het riet langs de Waver in Ouderkerk aan de Amstel is vanmorgen vroeg een stoffelijk overschot aangetroffen bij een auto. Hoe de persoon om het leven is gekomen is vooralsnog onduidelijk.Hulpdiensten werden even na half acht naar de plaats van het incident geroepen.

De auto die ter plaatse is aangetroffen heeft het zelfde kenteken als de auto van de sinds eergisteren in Amstelveen vermiste man. De politie verricht ter plaatse onderzoek.

Foto: VTF