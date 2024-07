Stof neergedaald in ’t  Tourhome

De Kwakel – Het was een bijzondere week in de Tour de France. Biniam Girmay werd de eerste Afrikaanse etappewinnaar. Mark Cavendish won zijn 35 Tour-etappe en is daarmee alleen recordhouder in het aantal etappe-overwinningen. Dylan Groenewegen bezorgde Nederland haar eerste etappezege deze Tour. En tot slot was er zondag nog een unieke rit over de Franse gravelwegen. Na deze enerverende Tourweek voeren Fred Klijn en Cynthia Peek het peloton aan in de Tour de Kwakel.

Zij hadden een nog ruimere voorsprong kunnen hebben op de rest van het veld, ware het niet dat Jasper Philipsen gediskwalificeerd werd in de door Groenewegen gewonnen etappe. Fred ging door deze verandering in de uitslag van 10 naar 8 punten. Cynthia dacht met 12 punten een echte ‘gouden lap’ te hebben, maar moest liefst 4 punten inleveren. Die gouden lap kwam voor Cynthia alsnog de volgende dag, met 14 punten in de door Remco Evenepoel gewonnen tijdrit.

De wanorde in ’t Tourhome na de diskwalificatie van Philipsen zette de Tourdirectie wel aan het denken. Als deze etappe al zoveel chaos kon opleveren, wat moest de gravelrit van zondag dan wel niet teweeg gaan brengen? Na crisisoverleg binnen de Tourdirectie werd besloten Chris Verhoef naar Frankrijk af te vaardigen om de etappe in goede banen te leiden. Hij werd hierbij gesteund door zijn vrienden Aad, Martijn en Alfred. Op de door de Kwakelaars gereguleerde gravelstrook (zie foto) voelde Remco Evenepoel zich zo veilig, dat zelfs hij een aanvalspoging deed. Het werd een prachtige etappe.

Petten

Nadat het stof was neergedaald, konden de truien en petten verdeeld worden. De truien worden ook dit jaar weer gesponsord door Kwekerij De Noordpoel en Kwaliteitsslagerij Eijk & Veld. Jan van Alen, in het verleden alleen gelukkig in de liefde, is nu ook gelukkig in het spel. Hij draagt de rode trui, omdat hij de meeste extra punten heeft. Dit betekent dat hij de grijze trui voor beste oudere laat aan Gerard Helling. Nummer 2 in het klassement voor de rode trui, Toine Bartels, vindt zich bij zijn Tour-debuut voorlopig terug in het wit van de beste jongere.

In het ploegenklassement wordt de lat dit jaar erg hoog gelegd. De gele petten zijn voor Rob van den Berg, Jouke Schelling, Joris Voorn, Roel Egberts en Lyno Kuyper van de ploeg Polstokhoogspringen. Zij worden op de voet gevolgd door de ploegen Schermen, van kopman Cynthia Peek, en Worstelen, van kopman Joost Hogerwerf.

Tot slot van deze mooie Tourweek nog even de financiële afwikkeling. De jackpot, ook wel Aai Krulpot genaamd, viel dit weekend twee keer. Patrick in ’t Veld verdiende maar liefst 1,50 euro door als enige deelnemer Ben Healy mee te nemen in de etappe van vrijdag. Ronald van Mastwijk verdiende de dag erop 50 eurocent met Anthony Turgis. De Tourdirectie feliciteert beide met het gewonnen geldbedrag en hoopt dat het een mooie bestemming krijgt.

Stand na de 9e etappe

Fred Klijn 57 Cynthia Peek 55 Dennis Mohlen 54

Rode trui

Jan van Alen 16 Toine Bartels 15 Jouke Schelling 15

Ploegenklassement