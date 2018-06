Stoet KinderFeestBeest deed ook Uithoorn aan

Uithoorn – Een van de routes van KinderBeestFeest is dit jaar, net als voorgaande jaren, via Uithoorn en Amstelveen naar Artis gereden. De stoet, bestaande uit diverse voertuigen van hulpdiensten als politie, ambulance, brandweer, Koninklijke Marechaussee en diverse andere bijzondere voertuigen rijden met spoed naar Artis. Bij het Ziekenhuis Amstelland stapten (chronisch) zieke kinderen op, met hun ouders en eventuele broertjes en zusjes. Ook bij het kinderhospice in Uithoorn zijn diverse kinderen met hun familieleden opgestapt. Vervolgens is de stoet met zwaailicht en sirenes naar Artis vertrokken voor een onvergetelijke avond. Even niet denken aan ziek zijn. Het evenement duurde tot ongeveer 21.00 uur waarna alle kinderen weer door de hulpdiensten werden teruggebracht. Ook dit ging met zwaailicht en sirene.

Foto: VTF – Vivian Tusveld