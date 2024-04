Stichting ‘Na de oorlog’ geeft gastles aan Wereldwijs

De Ronde Venen – de groepen 7 en 8 van basisschool Wereldwijs, ontvingen de leerkrachten en de leerlingen gastspreker Betty Schols van stichting Na de oorlog. De afgelopen periode werden geschiedenis lessen gegeven over de Tweede Wereldoorlog, ter voorbereiding van de komst van deze gastspreker. Betty vertelde over haar geboorte in 1941 in Amsterdam als dochter van Marcus Meents en Elisabeth Bowier en de gespannen sfeer in de stad die toen al heerste. De ouders van Betty waren zogenaamd gemengd gehuwd; haar vader was Joods en haar moeder niet-Joods.

11 juni 1941, twee weken na de geboorte van Betty, wordt haar vader van huis opgehaald omdat hij jood is. Via het gevangenkamp Schoorl wordt hij naar concentratiekamp Mauthausen gedeporteerd, vanwaar hij nog 5 brieven schrijft. De laatste door haar moeder geschreven brief komt terug met stempel “Unbekannt”, daarna een bevestiging van zijn dood via het Rode Kruis. Betty’s moeder blijft de hele oorlog hopen dat hij nog terug zal komen.

Grootouders

In juni 1943 werden ook de joodse grootouders van Betty opgepakt en via Westerbork naar vernietigingskamp Sobibor afgevoerd, waar zij direct na aankomst werden vergast. Moeder en Betty zijn daarna in Den Haag bij de ouders van moeder gaan wonen.

In de hongerwinter, na D-day, gingen ze over de IJssellinie naar Zwolle, waar ze de bevrijding meemaakten.

Betty Schols vertelde aan de leerlingen dat ze heel blij zou zijn als aan het eind van haar verhaal duidelijk was dat niemand kan kiezen waar je geboren wordt, maar dat je wel kunt kiezen wat je doet. Dat het belangrijk is om nieuwsgierig te blijven, hoop te houden en af en toe om jezelf te kunnen lachen. Een wereldse les voor de leerlingen van Wereldwijs!