Stichting Living Memories winnaar actie Warm Hart

Aalsmeer – Stichting Living Memories is de winnaar van de actie Warm Hart van KRO-NCRV en heeft daarmee maar liefst 10.000 euro gewonnen. Afgelopen weekend gaven Roos, moeder van Jaxx en oprichter Thinka Sanderse een presentatie aan de jury die bestond uit directievoorzitter van de omroepen, Peter Kuipers, Emmely de Wit van Radio 2 en presentator Edson da Graca.

Stichting Living Memories wil het voor zoveel mogelijk ouders, broers en zussen van terminaal zieke kinderen mogelijk maken om dierbaren dichtbij zich te houden door middel van het maken van audio- en videoportretten.

“Het blijft bijzonder om te vertellen en te laten zien wat wij doen. Want wij voelen met heel ons hart en ziel dat wat wij maken echt iets betekent voor ouders, broertjes en zusjes. Het is zo fijn om te zien dat andere mensen dit ook gaan voelen”, aldus Thinka, die tot slot Roos wil bedanken voor het aandragen van Stichting Living Memories voor de actie Warm Hart, evenals alle stemmers en iedereen die meeleefde. “Wij zijn enorm geraakt door de vele berichten die we hebben ontvangen met gelukswensen en felicitaties. Zo bijzonder. Want het is echt zo: Herinneringen maak je samen.”