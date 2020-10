Stichting Babyspullen start podcastreeks

Regio – Stichting Babyspullen start met een podcastreeks. Twee keer per maand komt er een nieuwe aflevering online. In de podcasts worden verschillende onderwerpen besproken waardoor iedereen kennismaakt met het proces om kinderen een goede start te geven. In iedere aflevering worden verschillende gasten uitgenodigd om te spreken over het ontstaan van de stichting, het verhaal achter de vrijwilligers, het doneren van spullen en het maken van de babystartpakketten. Ook komt een ontvanger van een babystartpakket aan het woord om te vertellen wat het voor hem of haar betekent om deze vorm van hulp te krijgen. De stichting hoopt hier een nog groter bereik door te kunnen krijgen, zodat ze meer babystartpakketten kunnen uitdelen.

Goede start

Stichting Babyspullen is in 2012 opgericht door Marjolijn Hermus. Marjolijn werd jong moeder en kreeg veel hulp van familie en vrienden. Na het opvoeden van twee kinderen, had ze veel spullen over. Ze zocht een organisatie waar zij deze spullen kon doneren aan andere gezinnen die het goed konden gebruiken. Toen zij niet het juiste kanaal vond om dit te doen, besloot zij om Stichting Babyspullen op te zetten. Een initiatief voor (aanstaande) ouders die het financieel moeilijk hebben. Inmiddels worden er jaarlijks meer dan 5.500 babystartpakketten uitgereikt dankzij 300 vrijwilligers en vele donateurs. In een babystartpakket zit altijd kleding, beddengoed, speelgoed en verzorgingsproducten, voor jongens of meisjes. Alle benodigdheden voor een goede start.

Eerste aflevering

De eerste podcast is te beluisteren op donderdag 8 oktober op www.stichtingbabyspullen.nl. In deze eerste aflevering spreekt oprichtster Marjolijn Hermus over het ontstaan van de stichting en alle activiteiten om baby’s en jonge kinderen die opgroeien in armoede een goede start te geven.

Nieuwe en gebruikte spullen

Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, in grote steden is dat één op vier kinderen. Jaarlijks gaat het om 29.000 baby’s die in armoede worden geboren. Dat zijn 50 baby’s per dag. Stichting Babyspullen helpt! Stichting Babyspullen verzamelt nieuwe en gebruikte babyspullen, maakt daar babystartpakketten van en deelt die via diverse instanties uit aan (aanstaande) ouders in Nederland die het financieel moeilijk hebben. In 2018 zijn er 5.071 pakketten door het hele land verspreid. In 2019 waren dit 5.100 pakketten zijn. Bij de stichting werken ongeveer 250 vrijwilligers.