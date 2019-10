Steun van Rabobank voor Radio Aalsmeer

Aalsmeer – Radio Aalsmeer beschikt alweer enige maanden over een prachtig nieuw mengpaneel, maar een officieel moment van ingebruikname was er nog niet van gekomen. Maandag was het zover: jongste medewerker Jonas Ponsen (15) nam symbolisch de cheque van 7.500 euro in ontvangst van Rabobank directeur Mart Pfeiffer.

Met het Coöperatiefonds ondersteunt de Rabobank verschillende lokale projecten. Met een nieuw mengpaneel kunnen de vele vrijwilligers van Radio Aalsmeer de komen-de jaren weer vooruit en de luisteraars in Aalsmeer en Kudelstaart van nieuws, actualiteiten en muziek voorzien.

Burgemeester Gido Oude Kotte was bij de overhandiging aanwezig en sprak lovende woorden: “Ik ken geen lokale omroep met een mooiere studio en was oprecht verrast toen ik hier voor het eerst kwam. Het is waardevol dat de Rabobank via het Coöperatiefonds lokale initiatieven steunt. Een onafhankelijke lokale omroep is erg belangrijk in een democratie en Radio Aalsmeer is al sinds 1991 stevig verankerd in de samenleving. Met deze vernieuwde studio is de omroep toekomstbestendig. Ik wens de grote groep vrijwillige radiomakers veel plezier toe in deze prachtige ruimte!”