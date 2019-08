Steun Bloemenzegels voor Vuur en Licht

Aalsmeer – In februari bij de prijsuitreiking van de jaarlijkse actie kondigde voorzitter Annemieke Treur het al aan. De vereniging van Bloemenzegelwinkeliers is ter viering van het 65 jarig jubileum hoofdsponsor van Vuur en Licht op het Water. In haar winkel Annemieke’s Kramerie heeft ze oude boekjes uitgestald met bloemenzegels in verschillende kleuren en vormen: “De oude boekjes met zegels zijn nog steeds geldig. Dus als er bij oma ergens in een la nog oude boekjes liggen, lever ze maar in.” Deze ruimhartige benadering is tekenend voor de vereniging.

De jaarlijkse actie met als hoofdprijs een auto verheugt zich in een grote belangstelling. Recent is er een boekje met promoties van de winkeliers bezorgd bij de inwoners van Aalsmeer. In september komt er een vrolijke gratis boodschappentas. De vereniging doet op deze manier iets terug voor de trouwe klanten van de Bloemenzegelwinkeliers. Annemieke: “Onze sponsoring van Vuur en Licht op het Water heeft dezelfde bedoeling. Het is een groot en mooi spektakel met vuurwerk en verlichte boten en het is voor de hele Aalsmeerse bevolking.”

Wie denkt dat bloemenzegels hun langste tijd gehad hebben, komt volgens Annemieke bedrogen uit. De vereniging benadert elke nieuwe, zelfstandige winkelier in Aalsmeer die geen onderdeel is van een grote keten om lid te worden. Maar ook de consumenten waarderen de zegels nog steeds, zegt Annemieke: “Vooral de mannen die boodschappen doen zijn er wel tuk op om de zegels te ontvangen. Ze zeggen dat ze anders na thuiskomst zonder zegels teruggestuurd worden.”

Annemieke ziet nog wel ruimte voor verbetering. Ze wil op de plakboekjes de achtergrond van de bloemenzegels beter gaan uitleggen. Nieuwe bewoners moeten bijvoorbeeld regelmatig uitgelegd worden dat een volle spaarkaart niet recht geeft op een bos bloemen, maar op een geldbedrag. Al 65 jaar geleden probeerden de aangesloten winkeliers zich zo te onderscheiden. Dat wil Annemieke ook voor de toekomst zo houden en ze denkt dat de bloemenzegels zullen blijven bestaan zolang winkels bestaan.

Annemieke verheugt zich op 7 september. Ze is zelf grote liefhebber van vuurwerk en zal zeker vooraan staan om het spektakel te aanschouwen. Ze zal dat met heel veel andere toeschouwers doen. Op het hoogtepunt van de avond zijn bijna twee van de drie Aalsmeerders op het water of langs de oevers van de Westeinderplassen te vinden. Annemieke: “Juist dat vind ik zo mooi, dat zoveel mensen uit Aalsmeer er van genieten en nog gratis ook. Hoe kunnen wij ons geld van de bloemenzegels nou beter besteden dan door Vuur en Licht op het Water te sponsoren.”