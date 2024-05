Stemmen voor ‘Appeltjes van Oranje’

Regio – Het publiek kan nog tot en met 31 mei stemmen op de 50 projecten die dit jaar kans maken op een Appeltje van Oranje. Het project dat de meeste stemmen in de wacht weet te slepen, gaat direct door naar de laatste tien genomineerden. De Appeltjes van Oranje worden ieder jaar uitgereikt door het Oranje Fonds aan uitzonderlijke sociale projecten die ertoe doen voor mensen in de samenleving. Het thema van de Appeltjes van Oranje is dit jaar Eenzaamheid verminder je samen!

Let’s Talk met tolk

Let’s Talk met tolk maakt kans op een Appeltje van Oranje 2024. Voor mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn is het leven vaak stil en eenzaam. Let’s Talk bracht in coronatijd deze mensen samen. Vanuit een verlangen naar verbondenheid kwamen mensen uit het hele land met elkaar in contact. Schrijf- en gebarentolken zorgen bij Let’s talk voor een optimale communicatie. Mensen die meedoen aan Let’s Talk voelen zich weer verbonden met de ander. Ze zijn betrokken bij activiteiten als vrijwilliger of als deelnemer. Mensen raken niet alleen uit hun isolement maar ervaren ook meer levensgeluk en vermindering van psychische klachten. Voor de komende jaren staan er veel ontmoetingen op het programma. Iedereen kan stemmen op de kanshebbers via stem.oranjefonds.nl

Foto: Eerdere uitreiking ‘Appeltjes van Oranje’. Foto: Oranje Fonds