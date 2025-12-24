Mijdrecht – In De Ronde Venen zijn veel huizen en de winkelstraat voorzien van vrolijke verlichting. De feestdagen zijn een tijd van vrolijkheid en dat is te zien. Toch hangt er wel een soort sluier over deze tijd. Wat gaat het worden in de toekomst? We denken na over noodpakketten, over of er dreiging is en hoe erg dan? Ook in je persoonlijk leven kun je zorgen hebben, vragen over hoe het in het nieuwe jaar verder zal gaan.

Mogelijk heb je er behoefte aan om even terug te blikken, te bezinnen, een kaarsje aan te steken voor iemand speciaal of als een teken van licht voor de toekomst. In Open Huis De Rank, Prins Bernhardlaan 2, Mijdrecht, kan dat dinsdag 30 december tussen 16.30 en 19.30 uur.

Mensen steken kaarsjes aan voor herdenking, als symbool voor troost, hoop en liefde of voor religieuze redenen. De traditie is wijdverspreid en kan voor diverse persoonlijke betekenissen worden gebruikt, variërend van rouw tot spirituele reflectie.

Op de foto: Steek een kaarsje aan in De Rank. Foto: aangeleverd.