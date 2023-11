Start verkoop kaarten voor Sinterklaasfeest in Oost

Aalsmeer – Op zondag 26 november van 16.00 tot 18.00 organiseren Happy2dance by Melanie en De Echte Pieten het tweede Aalsmeer-Oost Sinterklaas feest. Na het grote succes van vorig jaar gaat de komst van de goedheiligman weer groots gevierd worden in buurthuis ’t Middelpunt aan de Wilhelminastraat. Alle kinderen uit Aalsmeer tussen 4 en 8 jaar zijn welkom.

Er zullen optredens zijn van de dansgroepen van Happy2dance by Melanie, een optreden van De Echte Pieten samen met Sinterklaas en iedereen gaat natuurlijk met pepernoten en een cadeautje naar huis.

De kaartverkoop start aanstaande zaterdag 4 november om 12.00 in de Duikerstraat 15. Kaarten kosten 4 euro per stuk en kunnen alleen contant betaald worden. Er is plek voor 250 kinderen, dus wees er snel bij!