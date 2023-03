Start Struinkids-seizoen in De Heimanshof

Hoofddorp – Op woensdag 29 maart start een spannende ontdekkingsreis door de natuur in De Heimanshof in Hoofddorp. Dan gaat het Struinkids-moestuinseizoen weer van start. Kinderen leren spelenderwijs zelf groenten zaaien/planten, verzorgen en oogsten en lekker opeten. Maar dat niet alleen. Ze gaan ook zelf op onderzoek uit. Hoe groeit een aardappel eigenlijk? Hoe leven vogels? Hoe maken bijen honing? Wat leeft er allemaal in de sloot?

Kinderen tussen de 9 en 11 jaar kunnen lid worden van de Struinkids die op woensdagmiddag van 14.30 tot 16.00 uur tuinieren. Iedere Struinkid krijgt een eigen tuintje, uitleg, zaadjes en plantjes en mag zijn oogst mee naar huis nemen. Bij de Struinkids leer je ook hoe je van je groenten lekker eten kunt maken, zoals pompoensoep en courgettekoekjes. Na het tuinieren kun je spelen in de spannende natuurontdektuin.

De Struinkids gaan ook op onderzoek uit buiten de tuin bijvoorbeeld op hertensafari in de Waterleidingduinen. Kinderen die tuinieren niet zo leuk vinden, maar wel op avontuur willen, kunnen ook lid worden van de Struinkids. Het lidmaatschap kost 25 euro voor een heel jaar dat loopt van 29 maart tot eind oktober.

Neem voor aanmelding contact op met Ans Röling via: ans@deheimanshof.nl of bel: 06 20002896. Kijk voor meer informatie op www.deheimanshof.nl, jeugd.

Adres van de Heimanshof is Wieger de Bruinlaan 1.