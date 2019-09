Start onderhoud aan de Oosteinderweg

Aalsmeer – Op maandag 9 september start de gemeente met de reconstructie-werkzaamheden aan de Oosteinderweg tussen de Mr. Jac. Takkade en de Noordpolderweg. Naast deze werkzaamheden wordt ook het parkeerterrein en de bestrating langs de Mr. Jac. Takkade tot aan het zwembad gereconstrueerd en komt er een nieuwe beschoeiing langs de Oosteinderweg tussen de Mr. Jac. Takkade en huisnummer 523. De planning is dat deze werkzaamheden vrijdag 8 november klaar zijn. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.



Tijdelijk éénrichtingsverkeer

Om alle werkzaamheden veilig te uit te voeren geldt van maandag 9 september tot en met vrijdag 1 november éénrichtingsverkeer. De rijrichting is vanaf de Mr. Jac. Takkade naar de Noordpolderweg / Schinkeldijkje. Het is dus niet mogelijk om vanaf de Noordpolderweg de Oosteinderweg op te rijden richting de Mr. Jac. Takkade. Deze verkeersomleiding wordt aangegeven met omleidingsborden. Deze omleiding geldt ook voor de fietsers en scooters.



Asfaltwerkzaamheden in weekend en nacht

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, is ervoor gekozen om de asfaltwerkzaamheden in de weekenden en de nacht uit te voeren. Tijdens deze werkzaamheden is de Oosteinderweg volledig afgesloten voor het al het wegverkeer. De woningen en bedrijven zijn dan uitsluitend te voet bereikbaar. Bewoners en bezoekers kunnen hun auto in deze periode buiten het werkgebied parkeren.

Tijdens de bestratingswerkzaamheden worden ook de inritten naar de woningen en bedrijven opnieuw aangelegd. Dit houdt in dat de percelen voor een zeer korte tijd voor de auto niet toegankelijk zijn maar wel te voet.

Alle woningen en percelen blijven te allen tijde bereikbaar voor de hulpdiensten zoals brandweer, ziekenauto en politie. Uiteraard houdt de gemeente de hulpdiensten op de hoogte van de afsluitingen, planningen en voortgang.



Inlichtingen bij de gemeente

De gemeente vraagt uw begrip voor de eventuele overlast tijdens deze werkzaamheden. Voor vragen kan contact opgenomen worden met toezichthouder de heer T. Konijn, bereikbaar op: 06-47291419, directievoerder de heer J. Overbeek, bereikbaar op: 06-26070605 of projectleider de heer M. Abrahams, bereikbaar op: 06-53868518. Uitgebreide informatie met fasering en planning is te vinden op: www.aalsmeer.nl (werk in uitvoering).