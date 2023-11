Staande ovatie voor spelers en dansers Revue

Kudelstaart – Afgelopen vrijdag 3 november was de première van de revue ‘In de 70ste Hemel’. Voor een volle zaal presenteerden de spelers van Toneelvereniging Kudelstaart een heerlijk ongedwongen avondje uit met hilarische sketches en vrolijke liedjes en dansjes door de Blackbird dansgroep. De Toneelvereniging bestaat 70 jaar en met de revue werd een knipoog gemaakt naar eerdere voorstellingen en werd getrakteerd op nieuwe acts. Oud en nieuw door elkaar brachten vele lachsalvo’s en leverde na afloop een staande ovatie op.

Een aanrader om ‘ouderwets gezellig’ naar de revue te gaan. Het kan nog op de vrijdagen 10 en 17 november en zaterdag 18 november. Wacht niet te lang met kaarten kopen, de revue is (terecht) populair. Kaarten kunnen gereserveerd worden via de website van de Toneelvereniging (www.toneelverenigingkudelstaart.nl) en zijn verkrijgbaar bij Vooges in de Zijdstraat en Gall & Gall in Kudelstaart.

Foto’s: www.kicksfotos.nl.