Spreekuren aangifte inkomstenbelasting 2024

Uithoorn – Als je in Nederland woont of vanuit Nederland inkomsten hebt, moet je daarover belasting betalen. Om belasting te betalen of terug te krijgen moet je elk jaar belastingaangifte doen. Vanaf 1 maart is dat weer mogelijk. Inwoners met een laag inkomen kunnen tijdens de open inloopspreekuren van het Financieel Café hulp krijgen bij de belastingaangifte 2024.

Donderdag 20 maart, 3 april en 17 april van 14.00 tot 16.00 uur beantwoorden de ervaren vrijwilligers je vragen tijdens het Financieel Café in de Bibliotheek Uithoorn. Eventueel vullen zij de aangifte meteen met je in. Daarvoor is het wel nodig om bepaalde informatie mee te nemen, zoals je DigiD, jaaropgaves en bewijzen van aftrekposten.

Erik Brons, coördinator Belastinghulp, over de belastinghulp: “Voor een aantal mensen is de jaarlijkse belastingaangifte een lastige puzzel. Gelukkig is er hulp: ouderen kunnen terecht bij de Ouderenbond, ondernemers bij de Belastingdienst en vakbonden helpen hun eigen leden. ‘Uithoorn voor Elkaar’ merkte, dat er geen passend aanbod was voor mensen met geen of weinig inkomen. Daarin voorzien we nu alweer een aantal jaren. Ook als je geen bericht hebt gekregen van de Belastingdienst kan het zin hebben om aangifte te doen. Het kan soms een extraatje opleveren.”

Wil je meer informatie of kun je niet naar het spreekuur komen? Neem dan contact op met Uithoorn voor Elkaar via tel. 0297 – 303 044 of info@uithoornvoorelkaar.nu. Een tip: vaak is het in de eerste week van maart erg druk op de site van de Belastingdienst. Het kan dus handig zijn om heel even te wachten met de aangifte en later in maart of in april naar de spreekuren te komen.

Welkom in het Financieel Café in de Bibliotheek Uithoorn voor hulp bij belastingaangifte.

Foto: Uithoorn voor Elkaar.