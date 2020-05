Sportservice Aalsmeer weer van start

Aalsmeer – Team Sportservice Aalsmeer staat weer klaar voor inwoners die graag willen sporten en bewegen. De sportinstuiven voor kinderen in Aalsmeer en Kudelstaart is weer gestart. Ook de Rollatorwandelclub Aalsmeer en de wandelgroep Kudelstaart zijn weer begonnen. Tijdens de activiteiten worden de maatregelen van het RIVM rondom corona toegepast. Nieuwe deelnemers zijn welkom om deel te nemen. Sinds 11 mei 2020 mag iedereen weer buiten sporten. Team Sportservice Aalsmeer is voorzichtig gestart met het hervatten van haar wekelijkse activiteiten. “En dat ging eigenlijk heel goed”, zegt buurtsportcoach Dennis van Beek. “Sport en bewegen is belangrijk voor het lichaam en brein. Ik ben heel blij dat we weer kunnen opstarten. Uiteraard blijven we voorzichtig en volgen we de richtlijnen rondom corona op.”

Sportinstuiven

Dennis weet dat de sportinstuiven de kinderen veel plezier geeft. Ze kunnen namelijk de deur weer uit en spelen lekker met elkaar. Ook biedt het de ouders/verzorgers een stukje verlichting. “Ze weten dat hun kinderen in goede handen zijn bij Team Sportservice.” Tijdens de sportinstuif komen er allerlei spellen voorbij, zoals trefbal, paaltjes voetbal of knotshockey. Kinderen zijn welkom voor een gratis proefles bij de sportinstuif in Aalsmeer of Kudelstaart. Deelname kost 1,50 euro per keer, met een

stempelkaart zijn de eerste drie lessen gratis. Daarna gaat de betaling via een strippenkaart van 10 lessen.

(Rollator)wandelgroepen

Volwassenen kunnen weer deelnemen aan de wandelgroep in Kudelstaart. Elke maandag

loopt in de ochtend een groep samen voor een sportieve wandeling. Hierbij wordt meer dan 1,5 meter afstand gehouden. “Het is heel fijn om weer onder de mensen te zijn en een praatje met elkaar te houden.”

Ook de Rollatorwandelclub Aalsmeer is weer gestart. Een aantal wijzigingen zijn door gevoerd om de veiligheid te garanderen. Zo is de groep opgesplitst in drie groepen die op verschillende locaties starten.

Activiteitenoverzicht

De sportinstuif voor kinderen in Aalsmeer is

elke donderdag van 14.30 tot 15.15 uur op het schoolplein van Samen Een, Schoolstraat 15.

De sportinstuif voor de jeugd in Kudelstaart wordt elke maandag van 15.30 tot 16.15 uur gehouden op het grasveld naast de Proosdijhal, Edisonstraat 6. De Rollatorwandelclub start op woensdag 10 juni. Nieuwe deelnemers zijn welkom, maar moeten wel eerst contact opnemen via rollatorwandelclubaalsmeer@gmail.com.

De wandelgroep Kudelstaart komt elke maandag bijeen van 09.00 tot 10.00 uur en start bij Wijkpunt voor Elkaer, Nobelhof 1.