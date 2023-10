Sportfoto’s bij Fotoworkshop De Ronde Venen

De Ronde Venen – Het was alweer de derde clubavond van dit seizoen van Fotoworkshop De Ronde Venen. Ditmaal was het thema ‘Sport’. De leden kwamen met een diversiteit aan foto’s, zoals mountainbiken, tennis, zwemmen, roeien, kano-polo, schaatsen, kitesurfen, vissen. Er werd gesproken over belichting, compositie, etc.

De foto’s zijn te bekijken op de website www.fotoworkshopdrv.nl. De avond werd afgesloten met een mooie fotoserie van één van de leden die een fotoreis had gemaakt in de Dolomieten.

Clubavonden

De clubavonden vinden altijd plaats op maandag in de Willisstee, ca. 14 keer per seizoen. Een aantal keer per jaar komt er een gastspreker, de andere avonden leveren de leden een foto in met een bepaald thema.

Bent u geïnteresseerd in fotografie en wilt u een keer een avond bijwonen? Dan bent u van harte welkom. Meldt u dan wel even aan bij info@fotoworkshopdrv.nl.

Foto: Willem Goverse.