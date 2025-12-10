Sport verbindt; ook als bewegen niet vanzelfsprekend is

De Ronde Venen – Het is een beeld dat blijft hangen: een bus vol verwachtingsvolle gezichten die op weg zijn naar Amsterdam-Noord. Niet voor een dagje winkelen of een museumbezoek, maar voor iets dat misschien nog belangrijker is: samen sporten. De Zonnebloem-afdelingen Wilnis en De Hoef brachten recentelijk zo’n dertig gasten naar het sportcomplex van Only Friends, een plek waar inclusiviteit niet alleen een woord is, maar een dagelijkse praktijk.

Bij aankomst rond half elf wachtte een warm welkom met koffie en zelfgebakken appeltaart. Niet zomaar appeltaart, maar gemaakt door mensen met een beperking. Een klein gebaar, maar het zette meteen de toon: hier draait het om meedoen, om bijdragen, om het gevoel dat iedereen ertoe doet.

Daarna begon het echte werk. Onder begeleiding van vrijwilligers én sporters van OnlyFriends werden spieren losgemaakt en grenzen verlegd. Het programma was speciaal afgestemd op ouderen, maar de energie in de zaal was allesbehalve belegen. Er werd gelachen, gezweet en soms ook even gepuft; precies zoals het hoort bij een sportieve dag.

Na afloop volgde een warme lunch, een moment van rust en gesprek. Om drie uur keerde de groep terug naar Wilnis en De Hoef, moe maar zichtbaar voldaan. Niet alleen door de beweging, maar door het gevoel ergens bij te horen.

Only Friends zelf is een verhaal op zich. Wat in 2000 begon als een initiatief van een vader die zag dat zijn gehandicapte zoon niet meer terechtkon bij een reguliere voetbalclub, is uitgegroeid tot het grootste sportcentrum van Europa voor mensen met een beperking. Een plek waar sport geen privilege is, maar een recht. En waar inmiddels ook ouderen welkom zijn om te ervaren wat bewegen met je doet, fysiek én mentaal.

Het bezoek van De Zonnebloem laat zien hoe belangrijk zulke ontmoetingen zijn. Niet alleen voor de gasten, maar ook voor de vrijwilligers en voor de samenleving als geheel. Want sport verbindt, zelfs – of misschien juist – als bewegen niet vanzelfsprekend is.

Op de foto: De Zonnebloem-afdelingen Wilnis en De Hoef brachten recentelijk zo’n dertig gasten naar het sportcomplex van Only Friends. Foto: aangeleverd.