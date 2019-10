Spetterende start van Bob & Gon seizoen

Aalsmeer – Zondag 20 oktober arriveerde diva Karin Bloemen in De Oude Veiling met achter zich aanslepend een gigantische koffer. Maanden geleden had zij Bob één jurk voor de pauze en één jurk na de pauze beloofd en zij hield zich aan deze belofte. En wie de spectaculaire jurken van Karin kent weet dat deze veel ruimte vragen. Vooraf aan haar komst was een heel team in de weer geweest om de bovenzaal van De Oude Veiling om te toveren tot een warme gloedvolle theaterzaal. En daar stond ze dan: Mooi uitgelicht (met dank aan Bas van Otterloo) in een verpletterend mooie jurk! De bewondering vanuit de overvolle zaal was ook niet mis.

“Daar zitten wij dan. Ja weet je, ik kan gewoon niet optreden in een spijkerbroek, dan voel ik mij naakt.” Dat Bloemen allerhande grappen uithaalt met haar naam werd met veel gelach beantwoord en haar gezongen medley van bewonderde zangers en zangeressen ging er in als zoete koek. Voorbij kwamen Adèle Bloemendaal, Liza Minelli, Conny Stuart, Marlène Dietrich, Ruth Jacott, Zangeres Zonder Naam, Rita Reys, Mathilde Santing en Gerard Joling. Haar persiflages toonden de vakvrouw die Karin is.

Haar vileine grappen, haar expressie, haar taalgebruik het is allemaal zo ongelooflijk geestig. “Ik kon kiezen tussen een goddelijk lichaam of een goed geheugen.” Heel knap is de vondst klassieke muziek te verweven met volkse klanken. “Chique, maar toch lekker.” En hoe zij haar ervaring als dirigente bij het programma Maestro weet te vertolken was een hoogstandje van timing. Over de hele middag was de afwisseling tussen gekkigheid en tederheid mooi gekozen. Er werd heel wat afgelachen tijdens de Bob & Gon middag.

Maar haar voordracht van een dyslectisch sprookje ‘Koodrapje’ moet als hét taalvaardige hoogtepunt van deze middag worden gezien. Echtgenoot Marnix Busstra mag ook wel even worden genoemd, want zijn werk achter de knoppen klonk als een klok. Wat een goed op elkaar ingesteld paar! Terecht stonden Bob & Gon na afloop van de voorstelling stralend naast een Karin Bloemen nu in een jurk met glitters die de mooiste kleuren uitstraalden. Het was een mooie metafoor voor een spetterend begin van een nieuw seizoen Bob & Gon.

Janna van Zon

Het volgende Bob & Gon concert in De Oude Veiling is op zondag 10 november: Op verzoek trakteert Katelijne van Otterloo met haar kwartet op een verrassend nieuw repertoire. Kaarten zijn tegen contante betaling à 21.50 euro in de voorverkoop verkrijgbaar bij wijnhandel Wittebol in de Ophelialaan.